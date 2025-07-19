Таинственное облако обнаружили астрономы в нашей галактике

Ранее неизвестное гигантское молекулярное облако, размер которого составляет 200 световых лет длиной, обнаружили ученые в галактике "Млечный путь", сообщает Zakon.kz.

Это плотное скопление газа и пыли, получившее имя Midpoint (в переводе с англ. – "середина"), расположено в пылевой полосе, ведущей к центральным областям нашей галактики. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Открытие сделали при помощи радиотелескопа Green Bank (NSF GBT, США), одного из крупнейших в мире. Ученые изучали молекулы аммиака и цианобутадиена – они хорошо указывают на присутствие плотного газа, необходимого для рождения звезд. Как оказалось, Midpoint – это не просто облако, а так называемое GMC (giant molecular cloud), или гигантское молекулярное облако, с высокой плотностью вещества.

"Мы даже не подозревали, что эта структура существует. Как только мы направили антенну в этот сектор неба, стало ясно, что перед нами – плотный и активный регион. Мы определили его размеры, массу и плотность, и все указывало на то, что это настоящее GMC", – рассказала автор статьи Натали Баттерфилд.

Среди находок – необычный природный "мазер" (аналог лазера, но в микроволновом диапазоне), связанный с аммиаком. Такие источники нередко сигнализируют о процессах звездообразования. Также были выявлены уплотненные сгустки газа и пыли – потенциальные "ясли" для будущих звезд.

Но Midpoint – не просто "кладовая" вещества. Его структура указывает на влияние мощных внешних процессов. Так, внутри облака обнаружена оболочка, вероятно, образовавшаяся в результате вспышки звезды – свидетельство звездной "обратной связи". А сам газ в облаке оказался чрезвычайно турбулентным, как это часто бывает вблизи центра галактики.

По словам ученых, изучение облака позволит заглянуть в процессы, через которые материя из диска галактики поступает в ее центр – в одну из самых экстремальных областей Вселенной. Эти "реки пыли и газа", по словам исследователей, формируют сырьевой поток, из которого строятся ядра галактик и рождаются новые поколения звезд.

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