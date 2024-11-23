Запущенный с Байконура "Прогресс МС-29" с новогодними подарками пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" с новогодними подарками, научным оборудованием и другими грузами 23 ноября пристыковался к МКС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале, в 19:31 по времени Астаны корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента.

"Корабль запущен с Байконура ракетой "Союз-2.1а" 21 ноября. "Прогресс МС-29" доставил на МКС около 2500 кг грузов, включая 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота", – говорится в сообщении.

Как ранее рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на транспортном "Прогрессе МС-29" на станцию отправятся для космонавтов сушеные оленина и конина, рыбные, мясные и овощные консервы, хрен, аджика и горчица к ним, супы, творог, каши, кофе, какао, чайные напитки, а также свежие фрукты и сладости. По словам Овчинина, корабль также доставит на станцию новогодние подарки.



Ранее стало известно, что двух иностранцев задержали на Байконуре при попытке сфотографировать ракету-носитель.