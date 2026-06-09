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Наука и технологии

Новый шаг медицины: свиные органы пересадили человеку в Китае

Экспериментальная пересадка свиных органов проведена в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 19:19 Фото: magnific.com
В Китае врачи провели первую в мире трансплантацию свиной печени и почек человеку, у которого была диагностирована смерть мозга, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследовательскую группу из Второй аффилированной больницы Гуанси Медицинского университета.

Эксперимент стал частью направления ксенотрансплантации – пересадки органов или тканей между различными видами, которое рассматривается как возможное решение глобального дефицита донорских органов.

После операции пересаженные свиные органы почти пять суток функционировали в организме 53-летнего пациента, у которого диагностировали смерть мозга. Исследование было завершено по просьбе семьи пациента.

Ученые отметили, что полученные данные позволяют оценить ранние иммунные и метаболические реакции организма, что может быть полезно для дальнейших клинических разработок.

Ранее сообщалось, что казахстанка отдала свою почку, чтобы вырвать дочь из лап тяжелой болезни.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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