Новый шаг медицины: свиные органы пересадили человеку в Китае
Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследовательскую группу из Второй аффилированной больницы Гуанси Медицинского университета.
Эксперимент стал частью направления ксенотрансплантации – пересадки органов или тканей между различными видами, которое рассматривается как возможное решение глобального дефицита донорских органов.
После операции пересаженные свиные органы почти пять суток функционировали в организме 53-летнего пациента, у которого диагностировали смерть мозга. Исследование было завершено по просьбе семьи пациента.
Ученые отметили, что полученные данные позволяют оценить ранние иммунные и метаболические реакции организма, что может быть полезно для дальнейших клинических разработок.
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