Новый шаг медицины: свиные органы пересадили человеку в Китае

В Китае врачи провели первую в мире трансплантацию свиной печени и почек человеку, у которого была диагностирована смерть мозга, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследовательскую группу из Второй аффилированной больницы Гуанси Медицинского университета.

Эксперимент стал частью направления ксенотрансплантации – пересадки органов или тканей между различными видами, которое рассматривается как возможное решение глобального дефицита донорских органов.

После операции пересаженные свиные органы почти пять суток функционировали в организме 53-летнего пациента, у которого диагностировали смерть мозга. Исследование было завершено по просьбе семьи пациента.

Ученые отметили, что полученные данные позволяют оценить ранние иммунные и метаболические реакции организма, что может быть полезно для дальнейших клинических разработок.

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