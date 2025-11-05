#Народный юрист
Наука и технологии

Земля потеряла связь с Венерой: последний зонд "умер" на этой планете

Планета, лава, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 04:59 Фото: wikipedia
Единственная связь Земли с Венерой окончательно прекратилась. Год назад Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) потеряло связь с космическим аппаратом "Акацуки", признав его сломанным, сообщает Zakon.kz.

По данным futurism.com, "Venus Express" ЕЅА был последним зондом, вышедшим на орбиту планеты перед "Акацуки". 

Запущенный в 2010 году "Акацуки" изучал погодные условий на Венере. Поэтому он больше известен, как "Климатический орбитар Венеры". Это был его второй запуск.

Во время первого, в 2015 году, этот зонд, стоимостью 300 млн долларов, потерял двигатель. Он пять лет кружился вокруг Солнца, пока JAXA выяснила, как спасти аппарат и наконец вывести его на орбиту Венеры.

Зонд имеет кубообразную форму, его размер около 1,5 метров с каждой стороны. Постепенно он терял оборудование. Две инфракрасные камеры перестали работать в течение 2016 года.

Но даже несмотря на начальную неудачу "Акацуки" превысил запланированный срок службы в 4,5 года. За 15 лет он собрал столько данных, что этого хватило на 178 публикаций в научных журналах. И они продолжают появляться.

По данным NASA, семь других орбитальных аппаратов совершили успешные путешествия вокруг Венеры – четыре из СССР, два из Соединенных Штатов и один из Европейского космического агентства.

Ранее астрономы увидели, что может ждать Землю после гибели Солнца.

Аксинья Титова
