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У сколопендр обнаружили способность менять токсичность яда – исследование

У сколопендр обнаружили способность менять токсичность яда, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 07:59 Фото: pixabay
Ученые установили, что сколопендры вида Scolopendra morsitans, обитающие во многих частях земного шара, могут изменять состав яда в зависимости от цели его использования – для нападения на добычу или для защиты от хищников, сообщает Zakon.kz.

Изучить токсичный "арсенал" S. morsitans решили ученые из Квинслендского университета (Австралия) в сотрудничестве с коллегами из Университета Осло (Норвегия). Их совместная статья недавно вышла в журнале Nature Ecology & Evolution.

Многоножки – большая группа членистоногих, включающая примерно 12 тыс. видов, в том числе сколопендр Scolopendra morsitans. Им более 400 млн лет назад, и эти существа одними из первых стали активно использовать яд для обездвиживания добычи – сверчков, тараканов и прочей мелкой живности. При этом сами многоножки тоже могут стать чьей-то жертвой, поэтому яд им нужен и для защиты.

Вместе с обычным способом получения яда, в котором его секрецию вызывали с помощью электростимуляции, исследователи применили еще один метод. Сколопендр заставляли жалить покрытую парафином пробирку, имитируя нападение на них. Последующие эксперименты и анализы токсинов показали, что собранный по-разному яд S. morsitans различался.

В частности, в опытах на сверчках оба яда приводили к параличу насекомых. В то же время, второй яд, который сколопендры вырабатывали в ситуации защиты, вызывал болевую реакцию в их же рецепторах.

Тогда ученые сравнили ядовитые железы. Исследование подтвердило, что секреция яда в оборонительных и хищнических целях отличается.

По мнению ученых, подобная схема могла выработаться у многоножек в процессе эволюции как способ не оставаться уязвимыми после расходования яда, запасы которого восстанавливаются медленно.

Ранее американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что иммунная система диких обезьян-капуцинов слабеет из-за повышения температур.

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