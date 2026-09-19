Земля меняет форму – ученые сделали заявление

Греческий ученый зафиксировал серьезные изменения очертаний земного шара: экваториальная часть опускается, полярная поднимается, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru, результаты исследования греческого геолога Кристофера Коцакиса опубликованы в Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

По данным ученого, скорость подъема полярных регионов менее чем за два десятилетия увеличилась примерно вдвое – с 0,5 миллиметра в год до 1 миллиметра.

Таяние ледников в Гренландии и Антарктиде считают одной из причин.

Когда лед исчезает, нагрузка на земную кору уменьшается, и она начинает подниматься. Одновременно талая вода поступает в океаны. Дополнительная масса распределяется по поверхности планеты и увеличивает нагрузку на морское дно, из-за чего оно опускается.

По оценке ученого, изменения не противоречат одновременному уменьшению сплюснутости Земли. Разные участки твердой поверхности могут двигаться в противоположных направлениях, изменяя общую форму планеты.

Ученые назвали причину, почему часть планеты неожиданно поменяла цвет.

