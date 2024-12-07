Ученых озадачило редкое природное явление в Японии

Японские острова Хонсю и Хоккайдо стали местом наблюдения редкого природного явления – северного сияния необычного голубого оттенка. Происходящее заинтересовало ученых, сообщает Zakon.kz.

Сияние наблюдали 11 мая 2024 года, и только сейчас ученые из Университета Нагоя совместно с коллегами из Шведского института космической физики исследовали это явление с помощью снимков и видеозаписей очевидцев. Работа опубликована в журнале Earth, Planets and Space (EPS).

"Как правило, северное сияние на низких широтах окрашено в красный цвет из-за свечения атомов кислорода. Однако в эту ночь местные жители наблюдали редкий голубой оттенок явления", – подчеркивают исследователи.

Анализ показал, что сияние охватывало территорию протяженностью 1200 километров и располагалось на высотах от 400 до 900 километров. При этом его структура повторяла магнитные линии Земли, что впервые было зафиксировано для северного сияния подобного типа.

Несмотря на собранные данные, ученые пока не пришли к единому мнению о природе явления. Одна из гипотез предполагает, что голубой цвет связан с ионами азота, ускоренными под воздействием неизвестного механизма.

"Наши наблюдения указывают на существование неизвестного процесса, благодаря которому молекулярные ионы азота могут вызывать такой оттенок северного сияния", – сообщил профессор Казуо Сиокава из Университета Нагоя.

Дальнейшее исследование подобных явлений поможет лучше понять механизмы возникновения магнитных бурь и процессов, происходящих в верхних слоях атмосферы.

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