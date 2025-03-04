Сатурн лишится своих колец в марте – исследование

В конце марта 2025 года кольца Сатурна окажутся в положении ребром по отношению к Земле, из-за чего практически исчезнут из поля зрения даже для владельцев телескопов, сообщает Zakon.kz.

В обычное время кольца Сатурна хорошо различимы даже через небольшие телескопы. Сейчас же их непросто будет разглядеть.

Ученые НАСА объясняют это тем, что кольца расположены в плоскости экватора планеты, а ее ось наклонена к орбите на 26,7 градуса. Раз в 13–16 лет (из-за эллиптической формы орбиты) Солнце оказывается точно над экватором Сатурна, освещая его кольца под углом, при котором они превращаются в едва заметную тонкую линию.

В этом году Земля пересечет плоскость колец 23 марта, но эффект будет заметен уже за пару недель до и после этой даты. В последний раз такое происходило в 2009 году.

Уже в апреле–мае кольца начнут постепенно возвращаться в поле зрения, хотя поначалу они будут видны только утром. К концу года их снова можно будет наблюдать вечером, причем на этот раз – с противоположной стороны, которая не была видна последние 16 лет.

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