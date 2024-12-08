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Наука и технологии

Космонавт показал подошедший максимально близко к Земле Юпитер

МКС, космос, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 12:45 Фото: pixabay
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился фотографией Юпитера, который 7 декабря вступил в противостояние с Землей и находится максимально близко к нашей планете, сообщает Zakon.kz.
"Это лучшее время для наблюдения Юпитера. Именно сейчас Юпитер находится максимально близко к нашей планете и многие могут наблюдать яркую звезду в созвездии Тельца – это и есть самая крупная планета нашей системы. Чтобы стать звездой, ему не хватает массы как минимум в порядок", – пояснил Вагнер в интервью ТАСС.

Космонавт добавил, что на международной космической станции нет телескопа, чтобы наблюдать за планетой.

"Да и сложно им тут пользоваться, так как станция вращается вокруг планеты быстро и небесные тела движутся тоже быстрее. Но есть фотоаппараты. На снимке можно увидеть Юпитер таким, каким он виден невооруженным взглядом. Можно также разглядеть скопление Плеяды, созвездия Персея и Возничего", – отметил Вагнер.

Ранее астрономы рассказали об уникальном событии, которое бывает лишь один раз в пятнадцать лет. Речь идет об исчезновении колец Сатурна для наблюдателей с Земли.

Андрей Дюсупов
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