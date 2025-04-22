"Роскосмос" показал панораму Земли
Фото: unsplash
Госкорпорация "Роскосмос" поделилась сегодня, 22 апреля 2025 года, кадрами панорамы планеты в честь Дня Земли, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось в Telegram-канале российской госкорпорации.
"День Земли – международный праздник, отмечается ежегодно 22 апреля. Его цель – привлечь внимание к экологическим проблемам и объединить людей в борьбе за сохранение природы. Каждый год День Земли посвящается определенной теме. В этом году – возобновляемой энергии. Любуемся завораживающим видео с космического аппарата "Электро-Л" №2. Спутники этой серии позволяют получать изображения планеты в видимом и инфракрасном диапазонах каждые 15-30 минут", – отметили в "Роскосмосе".
7 апреля 2025 года "Роскосмос" показал со спутников заснеженную Москву.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript