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События

"Роскосмос" показал панораму Земли

&quot;Роскосмос&quot; показал панораму Земли, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 19:31 Фото: unsplash
Госкорпорация "Роскосмос" поделилась сегодня, 22 апреля 2025 года, кадрами панорамы планеты в честь Дня Земли, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в Telegram-канале российской госкорпорации.

"День Земли – международный праздник, отмечается ежегодно 22 апреля. Его цель – привлечь внимание к экологическим проблемам и объединить людей в борьбе за сохранение природы. Каждый год День Земли посвящается определенной теме. В этом году – возобновляемой энергии. Любуемся завораживающим видео с космического аппарата "Электро-Л" №2. Спутники этой серии позволяют получать изображения планеты в видимом и инфракрасном диапазонах каждые 15-30 минут", – отметили в "Роскосмосе".

7 апреля 2025 года "Роскосмос" показал со спутников заснеженную Москву.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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