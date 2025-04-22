"Роскосмос" показал панораму Земли

Видео появилось в Telegram-канале российской госкорпорации.

"День Земли – международный праздник, отмечается ежегодно 22 апреля. Его цель – привлечь внимание к экологическим проблемам и объединить людей в борьбе за сохранение природы. Каждый год День Земли посвящается определенной теме. В этом году – возобновляемой энергии. Любуемся завораживающим видео с космического аппарата "Электро-Л" №2. Спутники этой серии позволяют получать изображения планеты в видимом и инфракрасном диапазонах каждые 15-30 минут", – отметили в "Роскосмосе".