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Ученые выяснили, какая еда может нарушать память

Женщина, держится за голову , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 05:51 Фото: pexels
Исследования, проведенные на животных, показали, что фастфуд может повлечь утрату воспоминаний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru, работа опубликована в журнале Nature Communications. Во время эксперимента подопытным мышам вводили гормон сытости, который кишечник производит при переваривании пищи. В ответ в мозге резко возрастал уровень вещества, отвечающего за память. Между кишечником и мозгом ученые обнаружили промежуточное звено – небольшое скопление нервных клеток в глубине мозга. Если его отключали, сигнал из желудка не доходил до нужного участка, и память не укреплялась.

Но самое пугающее выяснилось, когда мышей начали кормить фастфудом. На протяжении месяца их рацион состоял исключительно из "вредной" пищи, а затем вернулся к привычному. Вот только механизм памяти, связанный с пищеварением, не восстановился. Грызуны хотели больше еды и калорий.

В финальном опыте мышей помещали в лабиринт, где нужно было запомнить местонахождение еды. Животные со здоровым рационом справлялись легко, а те, кто питался вредной пищей, плохо запоминали расположение еды. Исследователи на этом фоне пришли к выводу, что рацион с преобладанием фастфуда может нарушить связь между кишечником и мозгом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Кардиолог рассказал, какие продукты могут негативно влиять на здоровье и повышать риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Камила Салкымбаева
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