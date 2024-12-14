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Наука и технологии

Японский метод выращивания новых зубов вызвал споры среди ученых

зубы, стоматология, , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 12:37 Фото: freepik
Люди с отсутствующими зубами смогут вырастить новые, утверждают японские стоматологи. Они тестируют новаторский препарат, который призван стать альтернативой протезам и имплантатам, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет информационное агентство France 24 со ссылкой на Кацу Такахаши, заведующего отделением хирургии полости рта в Медицинском исследовательском институте больницы Китано в Осаке.

В октябре его команда начала клинические испытания в больнице Киотского университета. Взрослым добровольцам вводят экспериментальное лекарство на основе антител для стимуляции роста скрытых зубов.

"Как пояснили ученые, у людей вырастает только два набора зубов (молочные и постоянные). Однако, по словам Кацу Такахаши, под деснами скрываются "спящие" почки третьего поколения зубов", – говорится в публикации.

Препарат для роста зубов протестируют на мужчинах и детях без моляров. Первый этап испытаний на мышах и хорьках длился 11 месяцев. Лекарство исследователи планируют сделать доступным уже в 2030 году.

При этом клинический профессор эндодонтии в университете Гонконга Чэнфэй Чжан отметил, что метод Такахаши является "инновационным и имеет большой потенциал", но утверждение, что у людей есть скрытые зубные почки, способные производить третий набор зубов, является одновременно революционным и спорным". Он подчеркнул, что "результаты, наблюдаемые у животных, не всегда напрямую переносятся на людей".

Ранее стоматолог рассказал о том, недостаток каких витаминов может стать угрозой для здоровья зубов.

Андрей Дюсупов
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