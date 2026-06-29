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Наука и технологии

Ученые сделали открытие, позволяющее людям отращивать новые зубы

Улыбка, зубы, радость, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 23:58 Фото: magnific
Японские ученые работают над коррекцией белка USAG-1, участвующем в развитии зубов у людей. Блокирование этого белка может снять ограничение, препятствующее росту новых зубов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, в перспективе пациентам стоматологов будет доступна такая услуга, как "наращивание" собственных зубов, настоящих, без имплантатов и протезов.

Компания Toregem BioPharma, разработавшая препарат, сообщила о завершении первой фазы клинических исследований на внутреннем рынке. Хотя это и является реальным прогрессом, это пока не доказывает, что препарат способствует восстановлению зубов у людей. В экспериментах на животных эти исследования привели к появлению новых зубов.

Исследователи обнаружили, что белок USAG-1 может ограничивать рост зубов у мышей, поэтому предотвращение образования этого белка потенциально может способствовать росту зубов. Команда разработала лекарство для блокирования этого белка и успешно позволила мышам вырастить новые зубы.

Первоочередными потенциальными пациентами будут не взрослые, потерявшие зубы из-за кариеса, заболеваний десен, травм или возраста. Текущие материалы Toregem указывают в первую очередь на врожденную агенезию зубов – особенно на тяжелую врожденную гиподонтию или олигодонтию, состояния, при которых люди рождаются без нескольких постоянных зубов.

Ранее ученые предупредили о новой опасности "Оземпика".

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Аксинья Титова
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