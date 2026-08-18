Ученые нашли новый способ борьбы с опухолью мозга

Минимально инвазивная лазерная терапия может значительно продлить жизнь пациентов с глиобластомой – одной из самых опасных опухолей мозга. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает Zakon.kz.

Результаты были опубликованы в Journal of Clinical Oncology (JCO). Исследователи проанализировали данные 787 пациентов с опухолями мозга, которым проводили лазерную интерстициальную термотерапию (LITT).

Во время процедуры через небольшое отверстие в черепе вводят тонкий лазерный зонд, который под контролем МРТ нагревает и разрушает опухолевые клетки, практически не повреждая здоровую ткань.

"Оказалось, что у пациентов с впервые выявленной глиобластомой, у которых лазером удалось уничтожить не менее 91 процента опухоли, медиана общей выживаемости составила 2,1 года. Для сравнения, после стандартного хирургического удаления опухоли она обычно составляет около 1,5 года", – отмечается в публикации.

Ученые выяснили, что лазерную терапию эффективнее проводить, пока опухоль еще небольшая. Это ставит под сомнение распространенную тактику выжидания, когда врачи наблюдают за новообразованием в течение нескольких обследований, прежде чем начать лечение.

Кроме увеличения продолжительности жизни, процедура позволяла быстрее восстанавливаться. Среднее время пребывания в больнице составило всего 32 часа, большинству пациентов не требовалась интенсивная терапия или повторная госпитализация, а потребность в противосудорожных препаратах снижалась.

Авторы считают, что полученные результаты помогут точнее определять пациентов, которым лазерная терапия принесет наибольшую пользу, а также пересмотреть сроки начала лечения при некоторых опухолях мозга.

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