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Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы

Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы Фото: Zakon.kz
Заместитель директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований по науке Нурсарсен Узбеков рассказал, могло ли сильное землетрясение в Алматы быть вызвано бурением сверхглубоких скважин в Китае, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований по науке Нурсарсен Узбеков назвал недавнее землетрясение в Алматы естественным сейсмическим процессом.

"Говорить о том, что такое сейсмическое событие с магнитудой 6,4 и энергетическим классом 15,1 могло быть вызвано искусственно – пока нет оснований. Это выделение 10 в 15-й степени джоулей энергии, это сопоставимо взрыву нескольких атомных бомб. И это утверждение, что оно могло быть вызвано бурением глубоких скважин, не оказывает влияния на те процессы, которые происходят в глубоких слоях земной коры. Считать, что землетрясения были вызваны искусственно, нет оснований. Это естественный сейсмический процесс", – заявил Нурсарсен Узбеков.

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов.

Ранее сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям на 2024 год, а также прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане.

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