Леопардов научились распознавать по рыку – исследование

Эксперимент в Африке показал, что диких леопардов можно с высокой точностью идентифицировать по неповторимым особенностям их рычания. Ученые рассчитывают использовать эту методику для достоверной оценки численности леопардов, сообщает Zakon.kz.

Кошачьи вида Panthera pardus известны своим одиночным и скрытным образом жизни. Это затрудняет сбор данных об их количестве, местах обитания и поведении, которые необходимы сотрудникам природоохранных служб.

Группа исследователей из Великобритании, Германии и Танзании решила проверить, может ли биоакустика помочь с распознаванием отдельных леопардов и оценкой размеров их популяции. Ранее эту технику на основе анализа звуковых сигналов животных применяли преимущественно при изучении птиц и морских видов.

Негромкий, низкочастотный рык, похожий одновременно на кашель и скрежет пилы по древесине, – наиболее характерный звук, издаваемый леопардами. Он может разноситься на расстояние не менее километра и служит в основном для привлечения партнеров по спариванию и обозначения своих прав на территорию.

В эксперименте, который провели в Национальном парке Ньерере в Танзании, ученые прикрепили к деревьям вдоль дорог и троп 50 видеокамер с микрофонами, чтобы запечатлеть леопардов и рисунок пятен на их шкурах, а также записать своеобразное рычание этих хищников. С помощью комплекса данных специалисты создали систему для анализа структуры вокализаций леопардов и распознавания по ним индивидуальных животных. Она позволила идентифицировать диких кошек с точностью до 93%.

Авторы новой методики надеются, что ее успешное тестирование проложит путь для дальнейших исследований, направленных на оценку плотности популяции леопардов и изучение разнообразия используемых ими вокализаций.

Ранее ученые определили, когда у собак наступает старость.