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Наука и технологии

Как влияет осанка на личность человека

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 22:08 Фото: pixabay
Канадские ученые из Университета Макгилла провели исследование и выяснили, что так называемая "поза силы" – расправленные плечи, прямая спина и широко расставленные ноги – тесно связана со склонностью к манипуляциям, сообщает Zakon.kz.

Они отметили в публикации в Journal of Personality and Social Psychology, что люди, принимающие доминирующие позы, чаще имеют низкий уровень эмпатии и склонны к психопатическим чертам. К таким выводам исследователи пришли в ходе эксперимента из пяти этапов. На первом из них участники предоставили свои фотографии в естественных позах. С помощью технологии машинного обучения OpenPOSE исследователи анализировали углы наклона головы, линию плеч и другие параметры тела.

Как уточняется, на втором этапе испытуемые воспроизводили как доминирующие, так и подчиненные позы, а на третьем – исследователи фиксировали активность мышц шеи и плеч. В частности, грудино-ключично-сосцевидная мышца оказалась важным элементом формирования доминирующей позы.

Специалисты пришли к выводу, что связь между позой и личностью не является прямой причинно-следственной зависимостью. Тем не менее, они предупредили, что люди, использующие свою осанку для демонстрации силы или запугивания, потенциально представляют угрозу.

Ранее стало известно, чем отличаются характеры одиноких и семейных людей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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