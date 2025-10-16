#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые предрекли неминуемую гибель прибрежным городам

затопленный фонарный столб, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 10:44 Фото: pexels
Ученые из канадского университета Макгилла провели масштабное исследование, по итогам которого спрогнозировали, что повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов приведет к уничтожению прибрежных городов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в исследовании, опубликованном на сайте журнала Urban Sustainability, почти 30% населения мира живет в пределах 50 км от побережья, и темпы роста населения прибрежных регионов превышают темпы роста населения внутренних районов.

"Из 26 крупнейших мегаполисов мира 20 расположены на побережье. И многие из них уже испытывают связанную с повышением уровня моря (ПУМ) эрозию и повышенную подверженность прибрежным наводнениям", – говорится в публикации.

В зоне повышенного риска затопления находятся населенные пункты в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке, а также Африки. Там прогнозируют значительные регулярные затопления при ПУМ всего лишь на 0,5 м. Причем внутренние территории тоже будут подвергаться затоплениям из-за концентрации зданий вдоль берегов крупных рек Рио-де-ла-Плата, Амазонка, Гамбия и Нил. При ПУМ 0,5 м под угрозой затопления окажутся 305 млн м² существующих застроек, а при ПУМ 2 м эта площадь увеличивается до 1,1 млрд м².

Что касается того, когда это может случиться, то ранее исследователи подсчитывали, что глобальное среднее значение ПУМ, вероятно, составит 0,7-0,9 м к 2100 году и 2,2-2,5 м к 2300 году (при условии достижения целей Парижского соглашения). Такая величина ПУМ только на береговых линиях приведет к затоплению порядка 5 млн существующих зданий во время прилива к концу этого столетия, приближаясь к 20 млн зданий к 2300 году.

"Учитывая, что ПУМ может усиливать воздействие других процессов, таких как степень прилива, оседание и штормовые нагоны, ущерб прибрежной инфраструктуре может быть нанесен задолго до того, как территория окажется под водой во время прилива. Оседание, эрозия и усиление приливов, вероятно, приведут к разрушению большего количества зданий, чем предсказывает наша метрика", – отметили при этом исследователи.

Ранее ученые предупредили, что многие прибрежные территории в США, в том числе Флорида и Нью-Йорк, могут уйти под воду к 2050 году. А по мнению директора природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Романа Пукалова, под угрозой подтопления находятся и некоторые европейские страны – Нидерланды, Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
