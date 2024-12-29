#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
521.81
543.67
5.05
Наука и технологии

Как голодание влияет на костные ткани

исследование, голодание, кости, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 20:49 Фото: pixabay
Швейцарские учение выяснили, что периодическое голодание в сочетании с локальной терапией белком Wnt3a способствует восстановлению костной ткани у пожилых мышей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет eLife, специалисты Лозаннского университета считают, что ключевую роль в старении костей играют остеопрогениторы – клетки, которые создают новую костную ткань. Однако с возрастом их количество и функции снижаются, что ограничивает способность костей к регенерации.

Выяснилось, что особенно подвержены возрастным изменениям голеностопная и черепная кости. В ходе исследования ученые изучили изменения в надкостнице и шовной мезенхиме черепа на модели мышей, что позволило выявить ухудшение структуры костей и их способности к заживлению с возрастом. Также были зафиксированы изменения в остеогенных клетках, включая повышение жесткости клеточных структур и снижение функций митохондрий.

Во время исследования ученые смогли увеличить число остеопрогениторов у старых животных, но способности к восстановлению костей не удалось вернуть, что указывает на более глубокие проблемы в самих клетках.

Эксперты считают, что сочетание интервального голодания с терапией Wnt3a значительно повысило эффективность лечения. Такой подход помог восстанавливать костную ткань пожилых мышей до состояния, сопоставимого с более молодыми особями. Дальнейшие исследования показали, что интервальное голодание способствует омоложению остеопрогениторов, повышая активность митохондрий (энергетических станций клеток) и уменьшая возрастной клеточный стресс.

Исследования пока находятся на ранней стадии. В будущем, предполагают специалисты, полученные результаты могут поспособствовать разработке новых методов лечения, которые помогут пожилым людям быстрее восстанавливаться после травм и улучшать здоровье костей, а также других тканей, подверженных старению.

Ранее сообщалось, как влияет осанка на личность человека.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
На Солнце произошла мощнейшая вспышка: она достигнет Земли в ночь на 1 января
Наука и технологии
13:58, Сегодня
На Солнце произошла мощнейшая вспышка: она достигнет Земли в ночь на 1 января
Ученые обеспокоены проблемой, которая может возникнуть при колонизации Луны
Наука и технологии
10:01, Сегодня
Ученые обеспокоены проблемой, которая может возникнуть при колонизации Луны
Как влияет осанка на личность человека
Наука и технологии
22:08, 28 декабря 2024
Как влияет осанка на личность человека
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: