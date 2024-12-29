Как голодание влияет на костные ткани

Швейцарские учение выяснили, что периодическое голодание в сочетании с локальной терапией белком Wnt3a способствует восстановлению костной ткани у пожилых мышей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет eLife, специалисты Лозаннского университета считают, что ключевую роль в старении костей играют остеопрогениторы – клетки, которые создают новую костную ткань. Однако с возрастом их количество и функции снижаются, что ограничивает способность костей к регенерации.

Выяснилось, что особенно подвержены возрастным изменениям голеностопная и черепная кости. В ходе исследования ученые изучили изменения в надкостнице и шовной мезенхиме черепа на модели мышей, что позволило выявить ухудшение структуры костей и их способности к заживлению с возрастом. Также были зафиксированы изменения в остеогенных клетках, включая повышение жесткости клеточных структур и снижение функций митохондрий.

Во время исследования ученые смогли увеличить число остеопрогениторов у старых животных, но способности к восстановлению костей не удалось вернуть, что указывает на более глубокие проблемы в самих клетках.

Эксперты считают, что сочетание интервального голодания с терапией Wnt3a значительно повысило эффективность лечения. Такой подход помог восстанавливать костную ткань пожилых мышей до состояния, сопоставимого с более молодыми особями. Дальнейшие исследования показали, что интервальное голодание способствует омоложению остеопрогениторов, повышая активность митохондрий (энергетических станций клеток) и уменьшая возрастной клеточный стресс.

Исследования пока находятся на ранней стадии. В будущем, предполагают специалисты, полученные результаты могут поспособствовать разработке новых методов лечения, которые помогут пожилым людям быстрее восстанавливаться после травм и улучшать здоровье костей, а также других тканей, подверженных старению.

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