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Как периодическое голодание влияет на работу мозга

как голодание влияет на работу мозга, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:59 Фото: pixabay
Австралийский диетолог Хейли О'Нил рассказала, что периодическое голодание может повысить когнитивные способности, укрепить сосуды и наладить циркадные ритмы, сообщает Zakon.kz.

Снижение окислительного стресса, считает эксперт, способствует укреплению сосудов, в том числе тех, что находятся в области головного мозга. Их тонус снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Как уточняет The Conversation, прерывистое голодание – это любой из различных графиков приема пищи, которые представляют собой чередование добровольного голодания (или снижения потребления калорий) и периодов сытости в течение определенного количества времени. По словам диетолога, обычно ежедневный период голодания длится от 12 до 16 часов. Остальное время отводится на прием пищи.

Специалист отметила, что из-за замедления метаболического процесса по выработке энергии и снижения уровня сахара в крови в начале нескольких фаз голодания человек может ощутить усталость, тошноту, снижение настроения, раздражительность, головную боль и затуманенность сознания. Эти симптомы ослабевают по мере привыкания к новому рациону вследствие перехода организма на энергию кетонов – химических веществ, выделяющихся в результате углеводного голодания клеток.

Также эксперт заявила, что увеличение количества кетонов в организме может улучшать когнитивные способности у взрослых людей. Кроме того, ограничение калорийности снижает окислительный стресс. Под этим термином подразумевается процесс повреждения клетки в результате окисления особыми формами кислорода, накапливающимися в организме.

О'Нил добавила, что питание по строгому графику также способствует восстановлению циркадных ритмов – естественных циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. Вероятнее всего, прием пищи в определенное время позволяет пищеварительной системе больше "отдыхать" вечером и ночью.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова перечислила продукты, которые вредят мозгу. Специалист призвала исключить их употребление из рациона.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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