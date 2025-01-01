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Наука и технологии

Раскрыта гормональная причина женского пьянства

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 12:11 Фото: pexels
Американские ученые из Медицинского центра Вейл Корнелл в Нью-Йорке раскрыли роль полового гормона эстрогена в потреблении алкоголя среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

В 2021 году специалисты выяснили, что определенная субпопуляция нейронов в мозге оказалась более возбудима у самок мышей, чем у самцов. Эта повышенная активность коррелировала с поведением, связанным со спиртным. Однако причины таких различий были неизвестны.

"Чтобы оценить потенциальное участие эстрогена, исследователи начали с мониторинга уровня гормонов в течение эстрального цикла самок мышей. Затем животным предложили алкоголь. Оказалось, самки с высоким уровнем циркулирующего эстрогена пьют гораздо больше, чем в дни, когда ее эстроген низкий", – говорится в исследовании.

Это склонность к запою отражалась в повышенной активности тех же нейронов. Эффект длился около 30 минут после употребления первой дозы спиртного.

По словам ученых, подавление синтезирующего эстрогена фермента может стать новым методом снижения потребления алкоголя.

В дальнейшем команда намерена выяснить взаимосвязь между гормонами и потреблением алкоголя у мужчин.

Ранее врачи рассказали, что алкоголь и курение увеличивают риск сразу семь видов рака.

Андрей Дюсупов
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