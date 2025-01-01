На Земле началась очередная магнитная буря

Очередная магнитная буря началась на Земле утром в среду, 1 января 2025 года. Специалисты отмечают, что она пройдет в слабом режиме, сообщает Zakon.kz.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, с вечера 31 декабря 2024 года геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии.

"Сегодня утром в 7 часов 58 минут по московскому времени (в 09:58 по времени Астаны), индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в пять единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури класса G1", – рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что, по прогнозам, магнитная буря усиливаться не будет и останется в градации слабой. Ее прекращение ожидается не позднее двух часов дня по времени Астаны.

Ранее ученые предупреждали о том, что на Солнце произошла мощнейшая вспышка, которая достигнет Земли в ночь на 1 января.