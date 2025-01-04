Почему женщинам нужно спать дольше, чем мужчинам – исследование

Специалисты считают, что здоровым взрослым нужно спать от 7 до 9 часов в сутки. Однако исследования показывают, что женщины, как правило, спят немного дольше мужчин, сообщает Zakon.kz.

В среднем разрыв в продолжительности сна у людей разных полов составляет 11 минут.

Эти данные ученые получили, опираясь на дневники и самоотчеты людей о длительности их сна, а также на крупные социальные исследования. Правда, есть мнение, что эти цифры обманчивы. На деле разница в продолжительности сна еще больше: эти данные могут не учитывать дневной сон.

При этом женщины спят дольше не только потому, что им так хочется, и не из-за обычных привычек. Разрыв в необходимом количестве сна возникает из-за физиологии и образа жизни.

Есть несколько возможных причин, по которым женщины нуждаются в большем количестве сна. На самочувствие женщин влияют гормоны, которые могут определять потребность во сне. Делают они это, влияя на циркадные ритмы – "биологические часы" организма.

Вот основные причины проблем со сном, связанные с гормонами:

Менструация. Проблемы со сном могут возникать из-за спазмов, головных болей и вздутия живота. Эти симптомы приводят к повышенной усталости и дневной сонливости.

Проблемы со сном могут возникать из-за спазмов, головных болей и вздутия живота. Эти симптомы приводят к повышенной усталости и дневной сонливости. Беременность. Синдром беспокойных ног, апноэ, боли и гормональные колебания в период вынашивания ребёнка нарушают сон. А у некоторых женщин эти проблемы сохраняются и после родов.

Синдром беспокойных ног, апноэ, боли и гормональные колебания в период вынашивания ребёнка нарушают сон. А у некоторых женщин эти проблемы сохраняются и после родов. Менопауза. Около 80% женщин в менопаузе испытывают приливы и ночную потливость, которые часто мешают спать.

Женщины чаще мужчин страдают бессонницей, синдромом беспокойных ног и недостатком качественного сна, что приводит к хронической усталости. Считается, что женщины чаще сталкиваются с депрессией, тревожностью и различными комбинациями ментальных заболеваний.

При этом исследование, проведенное в 2021 году, показало, что женщины выполняют 75% неоплачиваемого труда. Так называют заботу о доме, семье и медицинских задачах близких людей. Эта нагрузка часто приводит к стрессу и хроническому недосыпу, увеличивая потребность в отдыхе.

Ранее стало известно, сколько нужно ежедневно тренироваться, чтобы похудеть и удержать результат.