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Наука и технологии

Магнитная буря "красного" уровня ожидается 5 января: что это значит для здоровья

Магнитная буря &quot;красного&quot; уровня ожидается 5 января: что ожидать метеозависимым, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 00:40 Фото: pixabay
Новый 2025 год начался с магнитных бурь, которые не прекращаются уже несколько дней. Геомагнитная активность продолжает повышаться, и, согласно прогнозам ученых, магнитосфера Земли не собирается успокаиваться в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

5 января 2025 года, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, утром начнется магнитная буря "красного" уровня. Примерно в 8:00 по времени Астаны геомагнитная активность резко повысится до пяти баллов по Кр-индексу. Ученые оценивают вероятность магнитной бури в 40%, а шанс сильного магнитного шторма — в 15%.

Кроме того, в январе ожидаются еще несколько магнитных бурь. 10 и 16 января ученые прогнозируют повышение геомагнитной активности, а с 27 по 28 января снова ожидается буря "красного" уровня.

Важно отметить, что прогноз может измениться, и метеозависимым людям стоит следить за прогнозом на ближайшие дни, чтобы быть готовыми к возможной геомагнитной активности.

Магнитные бури чаще всего влияют на людей старше 50 лет, страдающих от заболеваний сердца, артериального давления и других хронических заболеваний. Основные симптомы: общее недомогание, головная боль, бессонница и проблемы с концентрацией внимания.

Вместе с тем, в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что судя по показаниям мониторов солнечного ветра, к Земле час назад пришло какое-то случайное плазменное волокно. Скорость ветра в окрестности планеты повышена сейчас с 400 км/сек (было в середине дня) до 600-700 км/сек.

"Магнитное поле "благоприятно" для полярных сияний", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три мощные солнечные вспышки высшего балла X 4 января произошли на Солнце. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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