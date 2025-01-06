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Наука и технологии

Спутники показали, как Китай преобразил пустыню

Спутники показали, как Китай преобразил пустыню, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 08:33 Фото: NASA
Песчаная и почти безжизненная пустыня Кузупчи во Внутренней Монголии когда-то имела репутацию "моря смерти". Совсем недавно ее поля стали примером фотоэлектрических возможностей, преобразованных установленными солнечными панелями, сообщает Zakon.kz.

Это строительство стало частью многолетнего плана КНР по возведению "великой солнечной стены", призванной генерировать достаточно энергии для обеспечения Пекина.

Проект завершат в 2030 году и он будет иметь длину 400 км, ширину 5 км и максимальную генерирующую мощность 100 гигаватт.

Солнечная погода, ровная местность и близость к промышленным центрам делают Кубуки желанным местом для производства солнечной энергии. Панели устанавливаются в длинной узкой полосе дюн к югу от реки Хуанхэ между городами Баотоу и Баяннур.

Спутники показали, как Китай преобразил пустыню, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 08:33

Фото: NASA

Спутники NASA Landsat 8 и 9 сделали снимки, показывающие расширение зоны действия солнечных ферм с декабря 2017 года по декабрь 2024 года.

По состоянию на июнь 2024 года Китай лидировал в мире по мощности действующих солнечных электростанций с 386 875 мегаваттами, что составляет около 51% от общемирового показателя, согласно данным Global Solar Power Tracker. На втором месте находятся США с 79 364 мегаваттами (11%), за ними следует Индия с 53 114 мегаваттами (7%).

Ранее в США презентовали проект лунного города.

Аксинья Титова
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