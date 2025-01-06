Спутники показали, как Китай преобразил пустыню
Это строительство стало частью многолетнего плана КНР по возведению "великой солнечной стены", призванной генерировать достаточно энергии для обеспечения Пекина.
Проект завершат в 2030 году и он будет иметь длину 400 км, ширину 5 км и максимальную генерирующую мощность 100 гигаватт.
Солнечная погода, ровная местность и близость к промышленным центрам делают Кубуки желанным местом для производства солнечной энергии. Панели устанавливаются в длинной узкой полосе дюн к югу от реки Хуанхэ между городами Баотоу и Баяннур.
Фото: NASA
Спутники NASA Landsat 8 и 9 сделали снимки, показывающие расширение зоны действия солнечных ферм с декабря 2017 года по декабрь 2024 года.
По состоянию на июнь 2024 года Китай лидировал в мире по мощности действующих солнечных электростанций с 386 875 мегаваттами, что составляет около 51% от общемирового показателя, согласно данным Global Solar Power Tracker. На втором месте находятся США с 79 364 мегаваттами (11%), за ними следует Индия с 53 114 мегаваттами (7%).
Ранее в США презентовали проект лунного города.