Ученые озвучили самые ожидаемые в 2025 году космические запуски

Наступивший 2025 год начинается с целого ряда захватывающих космических миссий от различных государственных агентств и частных аэрокосмических компаний, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь стоит обратить внимание на первый запуск ракеты New Glenn, которая должна вывести прототип оборудования Blue Ring в космос для испытаний. На данный момент пуск New Glenn назначен на 12 января.

Во время дебютного полета New Glenn будет предпринята попытка посадка ее первой ступени. В случае успеха New Glenn станет второй в истории ракетой с многоразовой первой ступенью.

Не ранее 14 января транспортная система Starship компании SpaceX отправится в седьмой испытательный полет.

В январе должна совершить первый полет ракета "Чанчжэн 8А" (Long March 8A), разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей (CALT) и предназначенная для вывода до 4500 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Компания Firefly Aerospace готовится к лунной миссии, в рамках которой ее посадочный модуль Blue Ghost будет запущен ракетой Falcon 9 из Космического центра Кеннеди где-то в середине января. Посадочный модуль будет находиться на окололунной орбите почти 45 дней, прежде чем прибудет в вулканическую зону, известную как Монс Латрейль в бассейне Моря Кризисов, где он проведет полный лунный день (примерно 14 земных дней), проводя исследования.

До конца месяца NASA планирует запустить окололунный орбитальный аппарат Lunar Trailblazer, предназначенный для поиска льда на естественном спутнике Земли. Спутник, который будет запущен ракетой Falcon 9 из Космического центра Кеннеди, займется изучение того, как со временем меняется концентрация воды в лунном грунте.

Ранее исследователи запечатлели ледяные кратеры и освещенные солнцем равнины Меркурия.