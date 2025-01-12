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Наука и технологии

Ученые раскрыли секрет уникального минерала из "компаса викингов"

камень, минерал, минералогия , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 16:41 Фото: Х/catalogmineral
Британские и китайские исследователи раскрыли секрет минерала кордиерит, который использовали викинги для создания своеобразных световых "компасов", сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что минерал необычно слабо реагирует на перемены в температуре окружающей среды из-за сложных взаимодействий между несколькими наборами колебаний в его кристаллах, которые сжимают и растягивают их. Об этом заявила пресс-служба Лондонского университета королевы Марии (QMUL).

"Проведенные нами расчеты показывают, что аномальная реакция кордиерита на нагрев или охлаждение связана с неожиданными взаимодействиями между вибрациями атомов и эластичностью кристаллической решетки. Открытый нами механизм объясняет то, почему кордиерит слегка расширяется по двум осям и сжимается по третьей оси. Это крайне необычный феномен, который ставит под сомнение общепринятые представления в этой области науки", – пояснил профессор QMUL Мартин Дав.

Минерал кордиерит представляет собой сложно устроенный алюмосиликат магния и железа, который необычным образом взаимодействует со светом и теплом. Первое его свойство использовали скандинавские мореплаватели для определения положения Солнца на небе в пасмурную погоду, из-за чего его часто называют "компасом викингов", а вторая характеристика активно используется при изготовлении жаропрочной керамики, катализаторов и камней для печения пиццы.

Последнее связано с тем, что кордиерит очень слабо расширяется и сжимается под действием колебаний температур, что защищает его от появления трещин и прочих механических дефектов, которые часто возникают при резком нагреве или охлаждении других минералов. Физиков давно интересует то, что обуславливает это необычное свойство "компаса викингов" и как можно воспроизвести его в других материалах.

Для получения подобных сведений профессор Дав и его коллеги подготовили компьютерную модель кристаллов кордиерита и просчитали то, как меняется расположение атомов внутри них, а также характер их взаимодействия друг с другом, при температуре от абсолютного нуля до 1000 градусов Кельвина. Эти расчеты указали на наличие в кристаллах "компаса викингов" нескольких наборов колебаний, часть которых "растягивает" минерал при нагреве, тогда как другие заставляют его атомы сближаться друг с другом.

В Великобритании шестилетний мальчик нашел на берегу моря в Сассексе камень необычной формы, оказавшийся неандертальским ручным топором. Его возраст почти 50 тысяч лет.

Андрей Дюсупов
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