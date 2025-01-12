Как справиться с тревожностью без антидепрессантов

Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

В эксперименте участвовали 412 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Ученые сравнили результаты VR-терапии и традиционного лечения с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Выяснилось, что тревожность снизилась у 78% пациентов, проходивших VR-сеансы, при этом уровень тревоги уменьшился на 64%. В группе, принимавшей медикаменты, улучшения наблюдались лишь у 41% участников.