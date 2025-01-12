Как справиться с тревожностью без антидепрессантов
Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Medicine.
В эксперименте участвовали 412 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Ученые сравнили результаты VR-терапии и традиционного лечения с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Выяснилось, что тревожность снизилась у 78% пациентов, проходивших VR-сеансы, при этом уровень тревоги уменьшился на 64%. В группе, принимавшей медикаменты, улучшения наблюдались лишь у 41% участников.
Пациенты из VR-группы проходили 30-минутные сессии, основанные на специально разработанных программах. Контрольная группа получала стандартное медикаментозное лечение. Оценка состояния обеих групп проводилась на протяжении шести месяцев.
"Виртуальная реальность создает безопасную среду, где пациенты могут работать с травмирующими ситуациями. Хотя мозг воспринимает виртуальные сценарии как реальные, человек сохраняет полный контроль над происходящим", – отмечают авторы исследования.
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