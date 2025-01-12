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Наука и технологии

Как справиться с тревожностью без антидепрессантов

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 20:10 Фото: pexels
Исследователи из Мюнхенского института нейропсихиатрии выяснили, что терапия с использованием виртуальной реальности (VR) превосходит антидепрессанты по эффективности в лечении тревожных расстройств, сообщает Zakon.kz.

Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

В эксперименте участвовали 412 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Ученые сравнили результаты VR-терапии и традиционного лечения с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Выяснилось, что тревожность снизилась у 78% пациентов, проходивших VR-сеансы, при этом уровень тревоги уменьшился на 64%. В группе, принимавшей медикаменты, улучшения наблюдались лишь у 41% участников.

Пациенты из VR-группы проходили 30-минутные сессии, основанные на специально разработанных программах. Контрольная группа получала стандартное медикаментозное лечение. Оценка состояния обеих групп проводилась на протяжении шести месяцев.


"Виртуальная реальность создает безопасную среду, где пациенты могут работать с травмирующими ситуациями. Хотя мозг воспринимает виртуальные сценарии как реальные, человек сохраняет полный контроль над происходящим", – отмечают авторы исследования.

Ранее британские ученые восстановили штамм одной из самых разрушительных пандемий. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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