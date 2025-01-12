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Наука и технологии

Китайские ученые выяснили, какие неочевидные привычки повышают риск мигрени

Китайские ученые выяснили, какие неочевидные привычки повышают риск мигрени, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 00:02 Фото: pixabay
Исследователи из Центральной больницы Тайюаня (Китай) установили, что длительное использование гаджетов и чрезмерное употребление мяса птицы могут увеличить вероятность развития мигрени, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail.

В исследовании участвовали как здоровые люди, так и пациенты, страдающие мигренями — пульсирующими головными болями, которые сопровождаются тошнотой, рвотой, а также повышенной чувствительностью к свету и звукам.

Участники эксперимента предоставили информацию о частоте приступов мигрени, своем питании и времени, проведенном перед экранами гаджетов. Результаты анализа показали, что избыточное потребление мяса птицы связано с повышенным риском возникновения мигрени. В то же время употребление кофе и жирной рыбы, такой как тунец и скумбрия, наоборот, снижало вероятность появления головных болей.

Кроме того, ученые подтвердили, что чрезмерное экранное время не только увеличивает частоту и интенсивность мигреней, но также негативно влияет на качество сна и вызывает дневную сонливость.

Ранее исследователи из Мюнхенского института нейропсихиатрии выяснили, что терапия с использованием виртуальной реальности (VR) превосходит антидепрессанты по эффективности в лечении тревожных расстройств. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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