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Наука и технологии

Врачи и экономисты изучили связь курения и заработка – исследование

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, запрещено курить , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 03:59 Фото: freepik
Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, проиллюстрировала последствия вредной привычки, сообщает Zakon.kz.

Новая статья о влиянии курения на уровень заработка вышла в научном журнале Nicotine & Tobacco Research. В ее основу легли данные многолетнего исследования о факторах риска для сердечно-сосудистой системы Cardiovascular Risk in Young Finns Study (YFS) с участием 3596 жителей городских и сельских районов Финляндии, рожденных между 1962 и 1977 годами. В его рамках проводили анкетирование о состоянии здоровья, условиях жизни, физической активности, питании, курении и психологических факторах.

Для своей выборки ученые отобрали 1953 участника YFS в возрасте от 24 до 39 лет. Собранные о них сведения сопоставили с достижениями людей на рынке труда. Информацию взяли из национальной статистической службы страны и базы данных переписи населения. Наблюдения за уровнем зарплаты и статусом занятости вели с 2001 по 2019 год.

Интенсивность и длительность курения оценили с помощью "индекса курения", также известного как "индекс пачка/лет". Его рассчитывают как произведение среднего количества выкуриваемых сигарет в день и стажа вредной привычки в годах, поделенное на 20. Соответственно, у курящих по пачке сигарет в течение 10 лет этот индекс равен 10.

По результатам анализа ученые установили, что каждая дополнительная единица в "индексе курения" коррелировала с уменьшением заработка на 1,8%. Исследователи подсчитали, что снижение соответствующего индекса до пяти могло увеличить уровень получаемой зарплаты на 9%.

Также специалисты выявили связь между более высоким "индексом курения" и меньшей продолжительностью трудового стажа. Рост первого на единицу ассоциировался со снижением второго на 0,5%.

Табак вредит здоровью в любом виде, его безопасной дозы не существует. Недавно исследование показало, что у курящих с детства признаки повреждения сердечной мышцы и нарушений ее функций могут появиться уже в 20-летнем возрасте.

Ранее новое исследование показало, что мужчины сталкиваются с ухудшением самочувствия, если их жены зарабатывают больше.

Аксинья Титова
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