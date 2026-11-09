#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
499.54
5.46
Советы

Вовсе не свидания: ученые выяснили, что укрепляет брак

Рука мужчины и женщины, обручальные кольца, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 08:55 Фото: pexels
Эксперты Университета Бригама Янга в США провели исследования и выяснили, какие привычки помогают сохранить отношения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BYU, совместные тренировки, в том числе обычные прогулки, положительно влияют на отношения между супругами. Ученые изучили данные 1 693 супружеских пар. Выяснилось, что те, кто занимался совместным спортом, чаще сообщали о хорошем взаимопонимании, более эффективном разрешении конфликтов и меньшем количестве ссор.

Самым распространенным видом активности среди участников стало кардио. Также супруги называли ходьбу, бег и силовые тренировки.

По словам ученых, даже 15-минутная совместная прогулка может помочь партнерам отвлечься от повседневных забот и поговорить о важном. Исследователи отмечают, что работа выявила связь между физической активностью и качеством отношений, но пока не установила точный механизм этого влияния.

С возрастом люди могут сталкиваться с различными психологическими трудностями, связанными с изменениями в привычном образе жизни. О том, как пережить этот период, рассказала психолог.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Школьники, ученики, школа, дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, агрессивное поведение, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков
15:07, 26 января 2025
Какие дети чаще становятся любимчиками родителей: ученые сделали неожиданное открытие
Ученые выяснили, как самооценка мужчин влияет на их отношение к женщинам
00:16, 21 октября 2024
Ученые выяснили, как самооценка мужчин влияет на их отношение к женщинам
Еда, сладкое
05:31, 08 октября 2026
Ученые выяснили, какая еда может усиливать депрессию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина отбивает удар
09:07, Сегодня
Рыбакина сохранила первое место в рейтинге WTA, несмотря на пропуск Итогового турнира
Бублик бьет по мячу на корте
08:40, Сегодня
Бублик узнал своё место в обновлённом рейтинге ATP после объявления завершения сезона
Карен Хачанов на US Open
08:18, Сегодня
Побеждавший на Almaty Open Карен Хачанов назвал фаворитов Итоговых турниров ATP и WTA
Игроки Номада празднуют победу над Горняком в матче ЧРК
07:50, Сегодня
"Номад" узнал соперников и расписание матчей во втором раунде Континентального кубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: