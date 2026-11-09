Вовсе не свидания: ученые выяснили, что укрепляет брак

Эксперты Университета Бригама Янга в США провели исследования и выяснили, какие привычки помогают сохранить отношения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BYU, совместные тренировки, в том числе обычные прогулки, положительно влияют на отношения между супругами. Ученые изучили данные 1 693 супружеских пар. Выяснилось, что те, кто занимался совместным спортом, чаще сообщали о хорошем взаимопонимании, более эффективном разрешении конфликтов и меньшем количестве ссор.

Самым распространенным видом активности среди участников стало кардио. Также супруги называли ходьбу, бег и силовые тренировки.

По словам ученых, даже 15-минутная совместная прогулка может помочь партнерам отвлечься от повседневных забот и поговорить о важном. Исследователи отмечают, что работа выявила связь между физической активностью и качеством отношений, но пока не установила точный механизм этого влияния.

С возрастом люди могут сталкиваться с различными психологическими трудностями, связанными с изменениями в привычном образе жизни. О том, как пережить этот период, рассказала психолог.