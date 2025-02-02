В Китае подтвердили пользу сна в выходные дни

Ученые китайского Университета Сучжоу подтвердили, что дополнительные часы сна в выходные дни способствуют замедлению процессов старения и снижению вероятности развития различных заболеваний, включая деменцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Suzhou University, исследование с участием добровольцев показало, что один-два дополнительных часа сна в субботу и воскресенье способны частично компенсировать дефицит ночного отдыха, накопленный в течение рабочей недели. У людей, которые используют выходные для восстановления, вероятность преждевременного старения снижается на 34%, а риск развития деменции уменьшается на 70% по сравнению с теми, кто недосыпает постоянно.

Отмечается, что дополнительный сон помогает снизить уровень воспалительных процессов в организме, что играет ключевую роль в профилактике нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Многочисленные исследования также подтверждают, что полноценный отдых улучшает работу иммунной системы.

Согласно данным экспертов, восполнение недостатка сна только в выходные не всегда эффективно. Резкие изменения режима сна могут привести к инерции сна, что негативно влияет на концентрацию и внимание. Эксперты рекомендуют стремиться к стабильному графику сна и обеспечивать организму не менее семи-восьми часов отдыха каждую ночь.

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