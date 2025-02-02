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Наука и технологии

Какая музыка снижает аппетит и тягу к жирной пище

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 01:57 Фото: pixabay
Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что успокаивающая, классическая музыка помогает контролировать аппетит, а бодрая – усиливает тягу к калорийным и жирным продуктам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Brain Topography, эксперты изучили пищевое поведение посетителей нескольких ресторанов. Они провели корреляцию между типом музыки, транслируемой в зале, и пищевыми предпочтениями участников.

Согласно опубликованным данным, лица, слушающие во время еды классическую музыку, чаще выбирали блюда с низким содержанием жира и в целом потребляли меньше калорий. Одновременно с этим, энергичные джаз, рэп или рок-музыка усиливали аппетит участников и побуждали их отдавать предпочтение жирным и сладким блюдам, а также пище с высокой энергетической ценностью.

Ученые предполагают, что расслабляющая классическая музыка с медленным темпом может снижать активность областей мозга, ответственных за чувство голода. Тем не менее, для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Ранее сообщалось, что есть, чтобы жить дольше.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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