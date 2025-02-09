Ученые придумали простой тест на выявление внеземной жизни

Обнаружить внеземную жизнь крайне сложно, но ученые создали прибор, способный за небольшое время заставить даже примитивные микроорганизмы выдать себя активным передвижением, сообщает Zakon.kz.

Микроорганизмы умеют синхронно вращать своими жгутиками со скоростью до тысячи оборотов в секунду. Это позволяет им "бежать", каждую секунду преодолевая расстояние в десятки раз больше длины собственного тела.

Именно этот элементарный принцип можно применить в поиске внеземной жизни, уверены биологи из Германии и Португалии. В статье для Frontiers in Astronomy and Space Sciences они задокументировали интересный эксперимент: он заключается в том, чтобы заставить гипотетические внеземные существа шевелиться под действием раздражителя.

Известно, что бактерии и археи реагируют на свет, изменения магнитного поля, но больше всего на те или иные вещества. К привлекательным они "бегут", от токсичных "убегают". Это называется хемотаксисом.

Ранее британская антарктическая служба заявила о том, что впервые в снегах Антарктиды обнаружили "нечто".