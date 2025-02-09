Ученые придумали простой тест на выявление внеземной жизни
Микроорганизмы умеют синхронно вращать своими жгутиками со скоростью до тысячи оборотов в секунду. Это позволяет им "бежать", каждую секунду преодолевая расстояние в десятки раз больше длины собственного тела.
Именно этот элементарный принцип можно применить в поиске внеземной жизни, уверены биологи из Германии и Португалии. В статье для Frontiers in Astronomy and Space Sciences они задокументировали интересный эксперимент: он заключается в том, чтобы заставить гипотетические внеземные существа шевелиться под действием раздражителя.
Известно, что бактерии и археи реагируют на свет, изменения магнитного поля, но больше всего на те или иные вещества. К привлекательным они "бегут", от токсичных "убегают". Это называется хемотаксисом.
Ранее британская антарктическая служба заявила о том, что впервые в снегах Антарктиды обнаружили "нечто".