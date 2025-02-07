Инопланетные океаны могут скрывать признаки жизни – исследование
Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна. Ученые считают его одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни. Причина – гейзеры, извергающиеся из разломов в южной полярной области в результате вулканизма. Они бьют на десятки километров в высоту.
Выбросы на Энцеладе свидетельствуют не только о геотермальной активности, но и о наличии океана, скрытого под толстой коркой льда, глубина которого составляет около 30 км.
По данным, которые представлены в журнале Communications Earth & Environment, гейзеры Энцелада – мощные струи, состоящие преимущественно из водяного пара, мелких ледяных частиц и примесей в виде химических соединений и солей. Астрофизики полагают, что в этих шлейфах и могут быть следы иноземной жизни в виде бактерий.
Однако возникает вопрос, может ли материал в гейзерах действительно отражать те химические условия, которые происходят на глубине внеземного океана? Есть вероятность, что под воздействием гравитационных сил может происходить расслоение океана.
По словам ученых, состояние инопланетного океана напоминает поведение масла и воды в банке. Вода разделяется на слои, между которыми образуются барьеры. Эти слои слабо перемешиваются между собой, а барьеры удерживают химические соединения на глубине, не давая им подняться к поверхности в течение долгих лет. За это время органические молекулы разрушатся, а микробы, если они, конечно, есть, могут погибнуть или изменить химический состав среды.
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