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Наука и технологии

Инопланетные океаны могут скрывать признаки жизни – исследование

Инопланетные океаны могут скрывать признаки жизни, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 06:42 Фото: pixabay
Поиск жизни в инопланетных подледных океанах может оказаться сложнее, чем считали ученые. В этом не всегда помогают пробы внеземных вод. В этом убедились исследователи из Великобритании на примере спутника Сатурна Энцелада, сообщает Zakon.kz.

Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна. Ученые считают его одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни. Причина – гейзеры, извергающиеся из разломов в южной полярной области в результате вулканизма. Они бьют на десятки километров в высоту.

Фото: NASA

Выбросы на Энцеладе свидетельствуют не только о геотермальной активности, но и о наличии океана, скрытого под толстой коркой льда, глубина которого составляет около 30 км.

По данным, которые представлены в журнале Communications Earth & Environment, гейзеры Энцелада – мощные струи, состоящие преимущественно из водяного пара, мелких ледяных частиц и примесей в виде химических соединений и солей. Астрофизики полагают, что в этих шлейфах и могут быть следы иноземной жизни в виде бактерий.

Однако возникает вопрос, может ли материал в гейзерах действительно отражать те химические условия, которые происходят на глубине внеземного океана? Есть вероятность, что под воздействием гравитационных сил может происходить расслоение океана.

По словам ученых, состояние‎ инопланетного океана напоминает поведение масла и воды в банке. Вода разделяется на слои, между которыми образуются барьеры. Эти слои слабо перемешиваются между собой, а барьеры удерживают химические соединения на глубине, не давая им подняться к поверхности в течение долгих лет. За это время органические молекулы разрушатся, а микробы, если они, конечно, есть, могут погибнуть или изменить химический состав среды.

Ранее ученые сделали неожиданное открытие о присутствии поваренной соли в космосе.

Аксинья Титова
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