Ядро начало вращаться внутри Земли: ученые оценили опасность

В центре Земли находится твердый металлический шар, вращающийся независимо от вращения планеты. Исследование показывает, что скорость вращения и направление вращения ядра значительно изменились за последнее время, сообщает Zakon.kz.

Как пишет komputerswiat.pl, по некоторым признакам, его движение ощутимо замедлилось. Ученые задаются вопросом, что может быть причиной этого.

Ядро Земли находится на глубине приблизительно 5180 км под поверхностью планеты и до сих пор полностью не исследовано. У сейсмологов и геологов много вопросов о процессах, происходящих вблизи этой большой металлической сферы, заключенной в мантию из расплавленного металла.

Исследователи отслеживали сейсмические волны от землетрясений, прошедших через внутреннее ядро ​​с 1964 года. Данные были получены из 121 точки, где волны генерировались землетрясениями в одних и тех же местах по всему миру, но в разное время. Также были добавлены показания ударных волн от советских ядерных испытаний в период с 1971 по 1974 год.

Согласно предположениям ученых, вращение ядра влияет на время прихода волны. Сравнение этих времен показало 70-летний цикл вращения. Замедление должно идеально вписываться в этот цикл, хотя мы точно не знаем, что это значит для нас.

Данные показали, что в течение цикла вращение ядра замедляется и ускоряется с разной скоростью, что также представляет собой загадку. Если расчеты верны, вращение должно начать ускоряться примерно через 10 лет.

Ученые заверяют, что это изменение направления не окажет никакого влияния на жизнь человека.

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