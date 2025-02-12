В США оценили способность воды замедлить старение

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Как пишет New Atlas, эксперты 25 лет делали анализы крови добровольцам. Всего они охватили 15 тыс. человек. Во время эксперимента ученые использовали уровень сывороточного натрия в крови как показатель гидратации. Для здоровых людей норма этого показателя колеблется в рамках от 135 до 146 ммоль/л. Повышенные значения, свидетельствующие о хроническом обезвоживании, коррелировали с высоким риском развития ряда заболеваний.
Согласно результатам исследования, добровольцы с уровнем натрия в сыворотке выше 142 ммоль/л старели быстрее. При концентрации натрия свыше 142 ммоль/л риск ускоренного старения увеличивался на 15%, а при 144 ммоль/л – на 50%.
Кроме того, уровень натрия выше 142 ммоль/л также был связан с ростом рисков хронических заболеваний (таких как сердечная недостаточность, диабет и деменция) на 64%. Максимальные значения натрия (144,5-146 ммоль/л) повышали вероятность преждевременного ухода из жизни на 21%.
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