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Наука и технологии

Ученые выяснили, для чего танцуют морские черепахи

морская черепаха, ученные, танцы черепах, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 20:31 Фото: pixabay
Команда ученых под руководством Кейлы Гофорт из Университета Северной Каролины впервые доказала, что черепахи с помощью напоминающих танцы движений ориентируются по магнитному полю Земли, сообщает Zakon.kz.

Исследование показало, что черепахи запоминают магнитные "подписи" определенных мест, таких как места кормления или гнездования, пишет научный журнал Nature.

Чтобы исследовать способности черепах, ученые поместили животных в бассейн, окруженный магнитной катушкой, воспроизводившей магнитное поле Атлантического океана – побережье Северной Америки или Мексиканского залива. В течение двух месяцев черепах кормили только тогда, когда магнитное поле соответствовало определенной области.

"Когда черепахи ожидали кормления, они начинали активно плавать, хлопать ластами и кружиться в воде – исследователи назвали это поведение "танцем черепах". Наибольший энтузиазм они проявляли в том магнитном поле, которое было связано с местом, где их ранее кормили. Даже спустя четыре месяца после опыта черепахи продолжали "танцевать" в правильном месте, что подтверждает их способность запоминать магнитные подписи и использовать их как ориентиры", – сообщает научное издание.

По мнению авторов работы, открытие способностей морских черепах к магнитному картированию не только расширяет наши знания о навигации животных, но и может помочь в их сохранении. 

Ранее сообщалось, что на Филиппинах трое представителей коренного народа тедурай погибли и более 30 человек госпитализировали после того, как они съели рагу из находящейся под угрозой исчезновения морской черепахи.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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