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Наука и технологии

Причину возникновения ледниковых периодов на Земле изучают в Британии

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 23:23 Фото: pixabay
Специалисты британского Университета Лидса изучили ледяные шапки на полюсах Земли и пришли к выводу, что возникли они в результате исключительно редкого сочетания множества факторов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет phys.org, экспертам впервые удалось объединить все известные процессы охлаждения, включая снижение выбросов CO2 вулканами, поглощение углерода лесами и реакции с горными породами, в долгосрочной 3D-модели Земли.

Оценив результат, ученые заявили, что ни один процесс не может объяснить ледниковые периоды, так как для этого необходимо одновременное воздействие нескольких факторов.

Издание отмечает, что на протяжении большей части своей истории Земля находилась в так называемом "парниковом" состоянии без ледяных шапок, и почему условия, в которых мы живем сейчас, настолько редки.

"Современное состояние Земли с ледяными шапками стало возможным благодаря редкому сочетанию низкой вулканической активности, расположения континентов и обильных осадков, которые усиливают удаление углерода из атмосферы", – пояснил ведущий автор исследования доктор Эндрю Мередит.

Ученые подчеркивают, что естественные механизмы климата Земли склоняются к теплому миру с высоким уровнем CO2, а не к холодному, что важно для понимания глобального потепления.

Ранее сообщалось, что гигантский ледник "Судного дня" угрожает планете потопом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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