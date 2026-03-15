#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Наука и технологии

Ученые нашли "виновника" в регулярных ледниковых периодах на Земле

Альпинисты, снег, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 07:59 Фото: pexels
Недавно ученые проверили, влияют ли космические процессы на климат нашей планеты. Они предположили, что Марс в значительной степени ответственен за циклы глобального похолодания и потепления на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth.com, об этом свидетельствуют результаты компьютерной симуляции, проведенной группой астрофизиков из Калифорнийского университета (США).

Новые модели показывают, что Марс помогает устанавливать 2,4-миллионный ритм на орбите Земли, который может влиять на сроки наступления ледниковых периодов.

Компьютерные расчеты позволили экспертам включать и выключать планеты, управляя виртуальной Солнечной системой.

Моделирование показало, что без Марса на Земле сохраняется большой орбитально-климатический цикл продолжительностью 430 тысяч лет, который связан с гравитационным влиянием Венеры и Юпитера, но исчез более короткий цикл продолжительностью 100 тысяч лет.

Именно последний цикл отвечает за ледниковые периоды на Земле.

Также выяснилось, что долгосрочные климатические колебания напрямую связаны с медленными изменениями в орбите и угле наклона Земли, ведь это влияет на то, сколько солнечного света достигает поверхности планеты.

Ранее мы писали о том, что изменение климата приводит к увеличению продолжительности дня, так как повышение уровня моря замедляет вращение Земли.

Аксинья Титова
Читайте также
Ученые назвали время нового ледникового периода
07:56, 01 марта 2025
Ученые назвали время нового ледникового периода
Ученые нашли место, где 4,5 млрд лет назад на Земле хранилась вся вода
04:30, 23 декабря 2025
Ученые нашли место, где 4,5 млрд лет назад на Земле хранилась вся вода
Люди смогли сдвинуть ось Земли – исследование
07:59, 31 июля 2025
Люди смогли сдвинуть ось Земли – исследование
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
00:51, 15 марта 2026
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
