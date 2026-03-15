Ученые нашли "виновника" в регулярных ледниковых периодах на Земле

Недавно ученые проверили, влияют ли космические процессы на климат нашей планеты. Они предположили, что Марс в значительной степени ответственен за циклы глобального похолодания и потепления на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth.com, об этом свидетельствуют результаты компьютерной симуляции, проведенной группой астрофизиков из Калифорнийского университета (США).

Новые модели показывают, что Марс помогает устанавливать 2,4-миллионный ритм на орбите Земли, который может влиять на сроки наступления ледниковых периодов.

Компьютерные расчеты позволили экспертам включать и выключать планеты, управляя виртуальной Солнечной системой.

Моделирование показало, что без Марса на Земле сохраняется большой орбитально-климатический цикл продолжительностью 430 тысяч лет, который связан с гравитационным влиянием Венеры и Юпитера, но исчез более короткий цикл продолжительностью 100 тысяч лет.

Именно последний цикл отвечает за ледниковые периоды на Земле.

Также выяснилось, что долгосрочные климатические колебания напрямую связаны с медленными изменениями в орбите и угле наклона Земли, ведь это влияет на то, сколько солнечного света достигает поверхности планеты.

Ранее мы писали о том, что изменение климата приводит к увеличению продолжительности дня, так как повышение уровня моря замедляет вращение Земли.