Ученые нашли "виновника" в регулярных ледниковых периодах на Земле
Как пишет Earth.com, об этом свидетельствуют результаты компьютерной симуляции, проведенной группой астрофизиков из Калифорнийского университета (США).
Новые модели показывают, что Марс помогает устанавливать 2,4-миллионный ритм на орбите Земли, который может влиять на сроки наступления ледниковых периодов.
Компьютерные расчеты позволили экспертам включать и выключать планеты, управляя виртуальной Солнечной системой.
Моделирование показало, что без Марса на Земле сохраняется большой орбитально-климатический цикл продолжительностью 430 тысяч лет, который связан с гравитационным влиянием Венеры и Юпитера, но исчез более короткий цикл продолжительностью 100 тысяч лет.
Именно последний цикл отвечает за ледниковые периоды на Земле.
Также выяснилось, что долгосрочные климатические колебания напрямую связаны с медленными изменениями в орбите и угле наклона Земли, ведь это влияет на то, сколько солнечного света достигает поверхности планеты.
