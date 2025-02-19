Ученые узнали, что произойдет с человеком при встрече с крошечной черной дырой
По информации ScienceAlert, ученые изучили первичные черные дыры, которые могли образоваться в ранней Вселенной. Их масса разнится от массы атома до нескольких масс Земли. Такие объекты, пролетая через тело человека, могут нанести урон двумя способами: приливными силами и ударными волнами.
Приливные силы возникают из-за разницы гравитации на малых расстояниях. Для черных дыр с массой, сравнимой с массой астероида, размером менее микрометра, такой эффект будет локальным. Пролетев через тело, они, скорее всего, вызовут повреждения, сравнимые с уколом иглы. Но если дыра пройдет через мозг, даже небольшое растяжение тканей может стать смертельным.
Страшнее второй способ. Проходя через тело, черная дыра создаст ударную волну, которая разрушит клетки и приведет к перегреву тканей. Это эквивалентно выстрелу из мелкокалиберного оружия. Радует то, что шанс столкновения с этими материями в течение жизни человека составляет менее одного к 10 триллионам.
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