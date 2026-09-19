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Наука и технологии

Может ли черная дыра поглотить Землю

Галактика, черная дыра, планеты , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:32 Фото: pixabay
Астроном объяснил, что рисков попадания Земли в черную дыру нет, даже если она окажется на месте Солнца. Вероятность того, что черная дыра приблизится к Солнечной системе на опасное расстояние, крайне мала и не представляет угрозы для человечества, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Астрокосмического центра Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Вячеслава Авдеева пишут, что если Солнце заменить черной дырой, орбита Земли не изменится, хотя условия для жизни на ней станут непригодными. Земле не грозит попадание в черную дыру, даже если она окажется на месте Солнца.

"Таких рисков нет. Есть такое распространенное заблуждение, что черная дыра – это такой космический пылесос, который затягивает в себя все, что в округе находится. На самом деле это не так".Вячеслав Авдеев

Хотя черные дыры – это очень компактные объекты с очень мощным тяготением, они не засасывают в себя все, что находится вокруг, пояснил ученый.

"Если мы условно возьмем Солнце и сделаем его черной дырой, сожмем его до шести км диаметром, то орбита Земли не изменится. Мы как двигались с периодом в год вокруг бывшего уже Солнца, так и будем вращаться. Будет темно, будет холодно, для цивилизации это не очень хорошо, но Земля с орбиты не сойдет", – привел он пример.

Вячеслав Авдеев уточнил, что если где-то в относительной близости от Солнечной системы есть неоткрытые черные дыры, то они никак человечеству не угрожают. И даже если некая черная дыра влетит в Солнечную систему, то это вызовет катастрофу не потому, что такая дыра все засосет, а потому что она изменит орбиты планет, они разлетятся, и жить на Земле станет невозможно.

По словам, количество черных дыр в Галактике – 100 млн, кажется огромным, но на самом деле, если их разместить в объеме всей Галактики и посчитать вероятность того, что такой объект приблизится на опасное расстояние, окажется, что это случится за время много большее, чем вообще время жизни Вселенной. Поэтому человечеству это ничем не грозит.

Ранее ученые выяснили, что крупнейшие черные дыры Вселенной возникли не при коллапсе одиночных звезд, а в результате многократных столкновений в плотных звездных скоплениях.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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