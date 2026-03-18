Наука и технологии

Ученые выяснили, что кофе и чай могут защищать мозг от старения

кофе, чай, здоровье, ученные, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 00:08
Исследование показало, что умеренное потребление кофе и чая может быть связано с более низким риском деменции и замедлением ухудшения памяти. К такому выводу пришла международная группа ученых, которая проанализировала данные более 131 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Исследование основано на двух крупных долгосрочных проектах. За участниками опытов наблюдали около 40-ка лет. Выяснилось, что люди, выпивающие две-три чашки кофе в день, сталкивались с деменцией на 18% реже, чем те, кто почти не употребляет этот напиток. Результаты опытов были опубликованы в журнале JAMA.

Ученные отмечают, что у испытуемых отмечались жалобы на память и лучше были результаты когнитивных тестов. Схожая тенденция наблюдалась и у любителей чая – при одной-двух чашках в день.

"Эффект нельзя считать решающим, но он дополняет общую картину профилактики когнитивных нарушений. Это особенно важно, поскольку существующие методы лечения деменции ограниченно эффективны после появления симптомов", – отметил старший автор исследования Дэниел Ванг.

Предполагается, что польза связана с кофеином и полифенолами – веществами, которые могут снижать воспаление и защищать клетки мозга. При этом у декофеинизированного кофе подобного эффекта не обнаружили, что может говорить о важной роли кофеина.

Интересно, что результаты оказались одинаковыми для людей с разной генетической предрасположенностью к деменции, – умеренное потребление кофеина может приносить пользу вне зависимости от наследственных факторов.


Ранее, врач рассказал почему нельзя запивать лекарства чаем и кофе.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
