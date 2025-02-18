Неожиданное свойство улыбки выявили ученые

Улыбка, как правило, ассоциируется с выражением положительных эмоций. Однако исследователи выяснили, что она может оказаться чем-то большим, сообщает Zakon.kz.

Высказывание индийского гуру и философа Шри Чинмоя: "Из всех лекарств улыбка, безусловно, лучшее лекарство", как показали опыты, может оказаться не таким уж и философским на самом деле. Недавнее исследование показало, что спонтанная улыбка во время боли может оказывать влияние на организм.

Исследователи обнаружили, что у улыбавшихся во время болезненного теста участников была более низкая частота сердечных сокращений и они лучше справлялись с эмоциональным дискомфортом.

Это исследование связано с гипотезой, согласно которой мимика может влиять на эмоции. Улыбка не просто отражает радость, но и помогает регулировать стресс и боль, пишет "Наука".

Участники эксперимента опускали руку в ведро с ледяной водой и держали ее там столько, сколько могли. Их сердцебиение контролировалось, а выражения лица анализировались с помощью специального программного обеспечения. После теста участники оценивали свою боль и эмоциональное состояние.

В итоге получились следующие результаты. Люди, которые улыбались во время опыта, имели частоту сердечных сокращений на 7-8 ударов в минуту ниже, чем те, кто не улыбался. Это наблюдалось даже до начала теста.

Продолжительность улыбки влияла на эмоциональное восстановление. Чем дольше человек улыбался во время испытания, тем лучше он чувствовал себя после него.

"Улыбка – это больше, чем просто выражение радости. Она помогает телу и разуму справляться со стрессовыми событиями, такими как острая боль", – отметила ведущий автор исследования Джазлин Х. Луу.

При этом улыбка не уменьшала ощущение боли, но способствовала более быстрому восстановлению после нее. Это согласуется с предыдущими исследованиями, где улыбка помогала людям легче переносить уколы.

Исследование проводилось на небольшой выборке в основном среди женщин. Также программа распознавала улыбку, но не различала ее виды (искренняя радость или нервная улыбка).

"Если улыбка может служить терапевтической стратегией, это поможет в разработке новых методов поддержки психического здоровья", – считает Джазлин Х. Луу.

Ранее исследователи из Института психологии Китайской академии наук установили, что проживание на высокогорье может замедлять процесс распознавания лиц и изменять способ обработки эмоций мозгом.