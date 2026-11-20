В древних Помпеях археологи вскрыли закрытый шкаф, который оставался нетронутым почти две тысячи лет после извержения Везувия, и обнаружили внутри флакон с духами и монеты, сообщает Zakon.kz.

В шкафу находились пинцет, инструмент для смешивания косметики и стеклянный флакон для духов, а также курильница, бронзовая масляная лампа и свинцовые грузики, пишет Fox News.

Среди сделанных находок также было ожерелье, состоящее как минимум из 24 миниатюрных подвесок, в том числе с изображениями богов, рук, ног, сосновых шишек и гроздей винограда.

Вместе с тем археологи обнаружили небольшой клад из 38 бронзовых монет, хотя их номинал пока не уточняется.

Как отметил директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель, с уверенностью восстановить личности тех, кто жил в этом доме, невозможно, однако эти предметы приближают исследователей к пониманию повседневной жизни людей прошлого.

Тем временем в Египте археологи обнаружили древнее кладбище с сотнями захоронений, каменными и керамическими гробами, а также золотыми артефактами.