Астроном о будущем Солнца и Земли: Апокалипсис неизбежен

Жизнь на Земле была бы невозможна без Солнца. И при этом Солнце – это лишь одна из 400 млрд (по последним оценкам) звезд в галактике Млечный Путь, и далеко не самая крупная, сообщает Zakon.kz.

От Земли до Солнца – 150 млн километров. Далеко, но его энергии вполне хватает, чтобы жизнь была комфортной. Однако эта энергия когда-нибудь закончится. Об этом рассказал aif.ru заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

"Солнце относится к типу звезд "желтый карлик", но его карликовость не стоит воспринимать буквально. В астрономии карликами называют звезды, которые поддерживают форму за счет термоядерного горения водорода в ядре. Сейчас Солнцу около 4,6 млрд лет, и оно все еще постепенно разогревается и достигнет пика температуры примерно через 2,5 млрд лет", – сказал ученый.

По его словам, Солнце – это гигантский термоядерный реактор. В его недрах происходит превращение водорода в гелий. Энергия, которая выделяется в результате этой реакции, поддерживает высокую температуру и не дает гравитации сжать звезду.

"Но запасы водорода в ядре постепенно подойдут к концу, и ядро Солнца, которое к тому времени будет состоять уже только из гелия, начнет остывать и сжиматься. На него станут падать внешние слои звезды, все еще богатые водородом. Они разогреются до высокой температуры, и водород опять начнет превращаться в гелий, только уже не в самом ядре, а в окружающем его веществе – так называемом слоевом источнике. На этом этапе своей эволюции Солнце сильно разбухнет, превратившись в звезду, которую в астрономии называют красным гигантом. Его размер значительно увеличится и достигнет орбиты Меркурия, а потом Венеры. Солнце поглотит эти планеты. Земле тоже не поздоровится – с нее испарится вся вода, и жизнь погибнет", – заявляет Дмитрий Вибе.

Он продолжил, что постепенный разогрев гелиевого ядра Солнца приведет к тому, что в нем начнется следующий этап термоядерного синтеза – превращение гелия в углерод и кислород в ядре звезды.

"На этом этапе Солнце вновь несколько сожмется. А затем история в каком-то смысле повторится, только теперь все произойдет быстрее. По мере исчерпания гелия в центре Солнца образуется углеродно-кислородное ядро, вокруг которого в слоевых источниках будут догорать гелий и водород. Солнце снова расширится, превратившись в так называемую АВГ-звезду (звезду асимптотической ветви гигантов). Когда все термоядерные реакции в Солнце прекратятся, оно сбросит с себя внешнюю оболочку. Разлетаясь, она постепенно превратится в планетарную туманность. В ее центре останется остывающее ядро, которое со временем превратится в звезду без термоядерной энергии, светящуюся лишь благодаря теплу – белый карлик", – заключил ученый.

Превращаться в красный гигант Солнце, по его словам, начнет, когда ему будет около 10 млрд лет. То есть приблизительно через 5,4 млрд лет. Горение гелия в ядре красного гиганта произойдет еще через 2,2 млрд лет.

"В АВГ-звезду Солнце превратится через 7,7 млрд лет и вскоре после этого прекратит свое существование", – резюмирует Дмитрий Вибе.

Некоторые эксперты считают, что хотя Солнце в стадии красного гиганта и уничтожит жизнь на Земле, у человеческой цивилизации будет шанс спастись. Он состоит в том, чтобы освоить дальние планеты. Речь, конечно, в первую очередь, о Марсе.

Ранее швейцарские ученые из Женевского университета сообщили об открытии экзопланеты HD 20794 d, которая расположена относительно близко к Земле, и есть шанс, что на ней могут быть условия для жизни.