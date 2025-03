Частный космический модуль успешно сел на Луну

В NASA отметили, что Firefly только что стала первой коммерческой компанией в истории, которая осуществила полностью успешную посадку на Луну.

Трансляция велась на сайте NASA. Посадочный модуль запустили с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) 15 января.

We’re baaack! 🌕 Blue Ghost has landed, safely delivering 10 NASA scientific investigations and tech demos that will help us learn more about the lunar environment and support future astronauts on the Moon and Mars. pic.twitter.com/guugFdsXY3

Аппарат доставил на Луну десять грузов NASA для проведения экспериментов и призван сделать рентгеновские снимки магнитосферы Земли. Предполагается, что он проработает на поверхности земного спутника около двух недель.

With a suite of @NASA science and technology on board, @Firefly_Space is targeting no earlier than 3:34 a.m. EST on Sunday, March 2, to land the Blue Ghost lunar lander on the Moon.



Live coverage will air on NASA+ around 75 minutes before touchdown >> https://t.co/7VZfUW0mjK pic.twitter.com/yqVe0OB48v