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Наука и технологии

Как определить свой тип влюбленности – исследование

свадьба, любовь, пара, , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 16:46 Фото: pixabay
Ученые из Австралийского национального университета впервые классифицировали романтическую любовь по четырем типам, основываясь на интенсивности чувств, преданности и других характеристиках, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

В эксперименте задействовали 809 человек из 33 стран. Результаты исследования показывают, что люди переживают романтическую любовь по-разному, и это связано с их поведением, привычками и даже потреблением кофе.

"Самой многочисленной группой оказались обычные влюбленные. На их долю пришлось 40% от общего количества. Этот стиль характеризуется средней интенсивностью эмоций, умеренным количеством занятий любовью и высокой преданностью. Романтические качества этого типа считаются непримечательными, но они стабильны и надежны", – отмечается в публикации.

К наиболее малочисленной группе отнесли страстно влюбленных (9,64%). Они занимаются любовью чаще всех – в среднем 10 раз в неделю. Также представители такого стиля влюбленности обычно тратят больше денег, выкуривают больше сигарет и чаще путешествуют.

Около трети (29%) людей переживают интенсивную романтическую влюбленность. Они демонстрируют самые высокие показатели интенсивности чувств, навязчивых мыслей и преданности, а также чаще влюбляются до начала отношений.

"В этой группе больше женщин (60%), и они отличаются покладистостью, добросовестностью и низким уровнем потребления алкоголя и кофе, а также отсутствием склонности к рискованному поведению", – отметили ученые.

Оставшиеся 20% испытывают мягкую влюбленность. В этой группе самые низкие показатели интенсивности чувств, навязчивых мыслей и частоты секса. Чаще всего такой стиль представляют мужчины, которые влюблялись много раз, но их отношения были менее продолжительными.

Исследователи надеются, что их работа станет основой для дальнейшего изучения романтической любви, ее эволюции и влияния на культуру и общество.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которые чаще других сталкиваются с трудностями в личной жизни и которым сложнее построить долгие отношения.

Андрей Дюсупов
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