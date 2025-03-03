Красный цвет Марса связан с его обитаемым прошлым – исследование
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Согласно новому исследованию, отличительный красный цвет Марса обусловлен минералом ферригидритом, который образуется только в присутствии холодной воды, сообщает Zakon.kz.
По информации Fox News, ферригидрит образуется при более низкой температуре, чем другие минералы, из которых состоит поверхность красной планеты. К примеру, гематит, который ранее считался основной причиной ее красноватого оттенка.
"Это говорит о том, что на Марсе могла существовать среда, способная поддерживать жидкую воду, до того, как миллиарды лет назад он перешел от влажной среды к сухой", – говорится в пресс-релизе НАСА.
В исследовании, опубликованном в Nature Communications подтверждено, что в пыли планеты обнаружен ферригидрит.
Новые результаты указывают на потенциально обитаемое прошлое Марса. Теперь исследователи собираются понять древний марсианский климат и химические процессы на планете – не только древние, но и современные.
Ранее планетологи выяснили, где на Марсе хранится вода, а немецких ученых удивило новое открытие, сделанное на Марсе.
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