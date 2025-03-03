#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Наука и технологии

Красный цвет Марса связан с его обитаемым прошлым – исследование

Марс, марсианский каньон, красный цвет планеты, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 05:20 Фото: pixabay
Согласно новому исследованию, отличительный красный цвет Марса обусловлен минералом ферригидритом, который образуется только в присутствии холодной воды, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, ферригидрит образуется при более низкой температуре, чем другие минералы, из которых состоит поверхность красной планеты. К примеру, гематит, который ранее считался основной причиной ее красноватого оттенка.

"Это говорит о том, что на Марсе могла существовать среда, способная поддерживать жидкую воду, до того, как миллиарды лет назад он перешел от влажной среды к сухой", – говорится в пресс-релизе НАСА.

В исследовании, опубликованном в Nature Communications подтверждено, что в пыли планеты обнаружен ферригидрит.

Новые результаты указывают на потенциально обитаемое прошлое Марса. Теперь исследователи собираются понять древний марсианский климат и химические процессы на планете – не только древние, но и современные.

Ранее планетологи выяснили, где на Марсе хранится вода, а немецких ученых удивило новое открытие, сделанное на Марсе.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: