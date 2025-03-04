Редкий вид молний запечатлели прямо в космосе

На Международной космической станции (МКС) запечатлели так называемую гигантскую струю – редкий тип молний, возникающий в верхних слоях атмосферы и направленных вверх от грозовых облаков, сообщает Zakon.kz.

Это явление напоминает мощный выстрел лазера, направленный прямо в Землю. Оно представляет собой яркие вспышки света, излучающие синий свет из-за высокого содержания азота в верхних слоях атмосферы. Это обычно длится доли секунды, что делает фиксацию таких молний крайне сложной.

Снимок сделан 19 ноября 2024 года, но опубликовали его только сейчас.

Фото: НАСА

Фотограф Фрэнки Лусена обнаружил серию из четырех кадров в открытой базе NASA, и это позволило широкой аудитории насладиться этим природным явлением.

Точное место удара молнии пока неизвестно – облачный покров на изображениях затрудняет определение локации. Но учитывая положение МКС в момент съемки, можно предположить, что "выстрел" произошел в районе побережья Нового Орлеана (США).

Гигантские струи тока впервые обнаружили в 2001 году. За более чем 20 лет удалось сделать всего несколько десятков снимков этих атмосферных явлений. Ученые предполагают, что ежегодно может происходить до 1 000 таких событий.

Ранее международная группа астрономов обнаружила источник загадочного быстрого радиовсплеска 20190208A, который пришел из маленькой тусклой карликовой галактики, находящейся на расстоянии около семи миллиардов световых лет от Земли.