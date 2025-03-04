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Наука и технологии

Редкий вид молний запечатлели прямо в космосе

Темнота, молния, вспышка, небо, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 02:10 Фото: pixabay
На Международной космической станции (МКС) запечатлели так называемую гигантскую струю – редкий тип молний, возникающий в верхних слоях атмосферы и направленных вверх от грозовых облаков, сообщает Zakon.kz.

Это явление напоминает мощный выстрел лазера, направленный прямо в Землю. Оно представляет собой яркие вспышки света, излучающие синий свет из-за высокого содержания азота в верхних слоях атмосферы. Это обычно длится доли секунды, что делает фиксацию таких молний крайне сложной.

Снимок сделан 19 ноября 2024 года, но опубликовали его только сейчас.

Фото: НАСА

Фотограф Фрэнки Лусена обнаружил серию из четырех кадров в открытой базе NASA, и это позволило широкой аудитории насладиться этим природным явлением.

Точное место удара молнии пока неизвестно – облачный покров на изображениях затрудняет определение локации. Но учитывая положение МКС в момент съемки, можно предположить, что "выстрел" произошел в районе побережья Нового Орлеана (США).

Гигантские струи тока впервые обнаружили в 2001 году. За более чем 20 лет удалось сделать всего несколько десятков снимков этих атмосферных явлений. Ученые предполагают, что ежегодно может происходить до 1 000 таких событий.

Ранее международная группа астрономов обнаружила источник загадочного быстрого радиовсплеска 20190208A, который пришел из маленькой тусклой карликовой галактики, находящейся на расстоянии около семи миллиардов световых лет от Земли.

Аксинья Титова
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