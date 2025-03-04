Редкий вид молний запечатлели прямо в космосе
Это явление напоминает мощный выстрел лазера, направленный прямо в Землю. Оно представляет собой яркие вспышки света, излучающие синий свет из-за высокого содержания азота в верхних слоях атмосферы. Это обычно длится доли секунды, что делает фиксацию таких молний крайне сложной.
Снимок сделан 19 ноября 2024 года, но опубликовали его только сейчас.
Фото: НАСА
Фотограф Фрэнки Лусена обнаружил серию из четырех кадров в открытой базе NASA, и это позволило широкой аудитории насладиться этим природным явлением.
Точное место удара молнии пока неизвестно – облачный покров на изображениях затрудняет определение локации. Но учитывая положение МКС в момент съемки, можно предположить, что "выстрел" произошел в районе побережья Нового Орлеана (США).
Гигантские струи тока впервые обнаружили в 2001 году. За более чем 20 лет удалось сделать всего несколько десятков снимков этих атмосферных явлений. Ученые предполагают, что ежегодно может происходить до 1 000 таких событий.
Ранее международная группа астрономов обнаружила источник загадочного быстрого радиовсплеска 20190208A, который пришел из маленькой тусклой карликовой галактики, находящейся на расстоянии около семи миллиардов световых лет от Земли.